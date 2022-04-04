США угрожают странам за попытки помогать России

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 4 апреля, заявил, что Соединенные Штаты готовы наказывать страны, которые попытаются помочь России в военной операции на Украине. Против них могут ввести санкции, детали которых пока раскрывать не станут.

Сообщается, что на брифинге пресс-секретарь госдепа сказал следующее: «Не вдаваясь в детали относительно какой-либо конкретной страны, мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь России обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции либо попытаются поддержать военные усилия Кремля в Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями».

Следует отметить однако, что конкретизировать, какой именно «ответ» со стороны США ждет эти страны Прайс отказался.

Вашингтон, Иван Бабурин

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