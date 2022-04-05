Прага и Берлин отправляют вооружение на Украину

Депутат нижней палаты парламента Чешской республики Ондржей Бенешик во вторник, 5 апреля, сообщил о передаче Украине десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты БМП-1, – сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mladá fronta Dnes.

В интервью Mladá fronta Dnes Бенешик заявил: «Были отмечены поставки чешских БМП и танков Т-72. В этой технике воюющая украинская армия ныне, действительно, очень нуждается. Надеюсь, что такие поставки продолжатся».

Как отмечает чешское издание, в понедельник, 4 апреля, из Чехии были отправлены железнодорожные эшелоны с тяжелой военной техникой, загруженной на платформы, были отправлены из Чехии. Действия Праги были согласованы с другими странами НАТО.

По данным Mladá fronta Dnes, на Украину направлено 40 танков Т-72, БМП-1 не более 50.

Кроме того в СМИ появилась информация, что в минэкономики Германии сообщили о том, что ведомством были одобрены поставки вооружений и военных товаров на Украину в размере более 186 млн. евро.

Прага, Иван Бабурин

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