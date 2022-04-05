В Госдуме обратились в Генпрокуратуру признать нежелательными 14 НПО

Комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России просит Генпрокуратуру признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций (НПО), – сообщает пресс-служба комиссии Госдумы.

В сообщении Telegram комиссии говорится: «Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные неправительственные организации работают в ущерб безопасности нашей страны».

Среди организаций, которые комиссия Госдумы предлагает необходимым признать нежелательными, значатся фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), британский Королевский институт международных отношений Chatham House, британский Oak Foundation, а также германские фонд им. Генриха Белля и Dekabristen e.V.





Москва, Иван Бабурин

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