Зеленский предложил Совбезу ООН «саморастпуститься»

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 апреля, выступая по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН, предложил организации самораспуститься, – сообщают СМИ.

Зеленский, призывая к реформированию ООН, предложил Совбезу международной организации самораспуститься или исключить Россию из своего состава.

«Сейчас нам необходимы решения от Совета Безопасности ООН, нацеленные на восстановление мира на Украине. Если вы не знаете, как принять такое решение, то можете сделать две вещи: исключить Россию, как агрессора и источник войны, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее агрессии и войны...реформировать систему безопасности, либо, если не будет другого варианта и альтернативы, то вы все должны самораспуститься», – заявил Зеленский членам Совбеза.

Кроме того, украинский лидер заявил Совету Безопасности ООН, что Россия хочет превратить Украину в молчаливых рабов.

Со своей стороны постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал президента Украины «не дать Западу, готовому воевать до последнего украинца, реализовать свои планы».

«Потом может быть поздно», – сказал Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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