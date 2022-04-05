Небензя назвал обвинения России по ситуации в Буче – бездоказательными

Постпред России при ООН Василий Небензя во вторник, 5 апреля, на заседании Совбеза ООН заявил, что обвинения в адрес российских военных на Украине, в частности в Буче, являются огульными и бездоказательными.

Отметим, что в Совбезе ООН онлайн принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Хочу воспользоваться виртуальным участием в нашем заседании президента Украины и обратиться непосредственно к нему. Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев».

«Это подлость – думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют. Теперь еще есть и откровенные, преступные постановки с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами», – заявил российский дипломат.

Со своей стороны постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что любые обвинения по событиям в Буче должны быть подтверждены фактами.

Следует отметить, что на заседании СБ ООН, членам Совета были продемонстрированы кадры из Бучи – разрушения и тела погибших.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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