Вашингтон, Лондон и Канберра договорились о совместных работах по гиперзвуковому оружию

США, Великобритания и Австралия в совместном заявлении, которое распространил Белый дом, сообщили о договоренностях начать новое сотрудничество по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него, – сообщают СМИ.

В совместном заявлении трех стран говорится: «Сегодня мы взяли на себя обязательство начать новое трехстороннее сотрудничество в сфере гиперзвукового оружия и средств защиты от него, а также средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, мы договорились расширить обмен информацией и углубить сотрудничество в сфере передовых разработок в оборонной сфере. Данные инициативы призваны дополнить уже предпринимаемые тремя странами усилия по углублению сотрудничества в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, квантовых технологий и подводных вооружений».

Напомним, что в сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия создали оборонное партнерство AUKUS, членами которого сейчас являются.

Следует отметить, что сегодня же, во вторник, 5 апреля, шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил, что Вашингтон сейчас концентрирует внимание не только и не столько на разработке гиперзвуковых вооружений, сколько на создании средств защиты от них.

Министр обороны США, в частности, заявил: «Да, я взаимодействовал с промышленностью и просил ее обеспечить то, что она нажимает на вопрос разработки гиперзвуковых вооружений. Но самое важное, я попросил ее обеспечить, чтобы она работала с нами над тем, как мы будем защищаться в плане гиперзвуковых вооружений».

Вашингтон, Иван Бабурин

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