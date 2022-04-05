Кипр отказал США в просьбе о поставках оружия Украине

Министр обороны Кипра Хараламбос Петридис по завершении заседания парламентского Комитета по иностранным делам во вторник, 5 апреля, заявил, что Кипр не станет исполнять просьбу США и поставлять вооружения Киеву, – сообщает ТАСС со ссылкой на издание Cyprus Mail.

Как пишет газета, Петридис сказал, что Кипр не будет поставлять оружие Украине, так как это создаст бреши в имеющемся у страны потенциале сдерживания. Кроме того министра обороны Кипра напомнил, что Никосия уже оказывает финансовую помощь Киеву и отправляет на Украину гуманитарную помощь.

Cyprus Mail также отмечает, что заседание комитета состоялось после появления информации в СМИ о том, что США обратились к Никосии с просьбой поставить Украине имеющиеся у Кипра вооружения советского и российского производства.

Следует отметить, что в воскресенье, 3 апреля, греческая газета «Катимерини» сообщила, что Вашингтон проявил особый интерес к возможностям отправки Кипром на Украину зенитных ракетных комплексов «Тор-М1», «Бук-М1-2» и С-300, танков Т-80, бронемашин БМП-3, а также ударных вертолетов Ми-24. Взамен передачи этих вооружений Киеву Вашингтон пообещал Никосии поставить военную технику американского производства.

Никосия, Иван Бабурин

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