Минобороны РФ: Мариуполь будет зачищен от нацистов

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге во вторник, 5 апреля, заявил, что Мариуполь будет освобожден от националистов.

Генерал-майор Конашенков заявил следующее: «С учетом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобожден от националистов подразделениями российских вооруженных сил и Донецкой народной республики».

«Националистические формирования Украины в Мариуполе отказались сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам», – сообщил представитель минобороны России

Кроме того, Игорь Конашенков рассказал о пересечении попытки нацистских командиров покинуть район Мариуполя.

«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – сообщил Конашенков.

Представитель российского минобороны также сказал: «Сегодня, в очередной раз, с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются».

Кроме того, в минобороны РФ проинформировали о том, что за день 5 апреля были поражены 33 военных объекта Украины, среди них 8 пунктов управления, 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»