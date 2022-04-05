Минобороны РФ: Эвакуация мирного населения из Мариуполя вновь сорвана украинской стороной

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 5 апреля, заявил, что эвакуация населения из Мариуполя вновь сорвана украинскими формированиями.

Начальник НЦУО заявил журналистам: «Организованная и подготовленная российской стороной очередная гуманитарная операция сегодня была снова сорвана. Украинские силы в Мариуполе с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению «режима тишины», 4 и 5 апреля они увеличили интенсивность обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю».

«Данные факты подтверждают, что киевские власти не способны контролировать действия украинских сил в Мариуполе и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. Россия приняла беспрецедентные меры, реагируя на гуманные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя», – сказал Михаил Мизинцев.

Также генерал-полковник Мизинцев рассказал о том, что в морских портах Украины заблокированными остаются более 60 иностранных судов.

«Украинская сторона продолжает блокировать более 60 иностранных судов в своих портах. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море. Вооруженные силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили», – сообщил Мизинцев.

Также представитель российского минобороны вновь обратился к международным организациям: «Российская сторона призывает Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины».

«На сегодняшний день Россия без участия киевских властей эвакуировала из Мариуполя в общей сложности около 128 тысяч человек. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны удалось спасти уже 127776 человек, в том числе за истекшие сутки – 1 681 человек, – сказал Михаил Мизинцев.

Также генерал-полковник Мизинцев сообщил, что российские военнослужащие в течение минувших суток без участия киевских властей эвакуировали в РФ с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик свыше 18 600 человек, из них – 2 837 детей.

«Всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 620 760 человек, из которых 122 684 ребенка», – сказал начальник Национального центра управления обороной.

Москва, Иван Бабурин

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