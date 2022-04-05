США дарит Таджикистану нелетальное вооружение

Посольство США в Душанбе передало представителям погранвойск Таджикистана нелетальное вооружение – радиостанции, грузовики, комплекты запчастей для автомобилей, – сообщает пресс-служба посольства.

В сообщении американского посольства говорится, что общая стоимость нелетальных вооружений, переданных Таджикистану, составила $2,95 млн.

«Рации и автомобили позволит погранвойскам работать в горных условиях границы Таджикистана. Автозапчасти предназначены для автомобилей Jeep J8, ранее также подаренных Таджикистану»,– сообщает пресс-служба посольства США в Душанбе.

Отмечается, что в церемонии передачи вооружения участвовали временный поверенный в делах США в Таджикистане Бриджит Уокер и замкомандующего погранвойсками Таджикистана генерал-майор Одилчон Носирзода.

На торжественной церемонии дарения Уокер сказала: «На протяжении последних 20 лет мы сотрудничаем с Таджикистаном в деле охраны границ, противодействия угрозе терроризма, предотвращения распространения ядерных материалов, борьбы с наркотрафиком и противодействия насильственному экстремизму. В подтверждение нашего крепкого партнерства мы выделили Таджикистану более 60 миллионов долларов США на оказание помощи в сфере безопасности, которая будет реализована и оказана в течение следующих двух лет. Мы сильнее, когда работаем вместе для укрепления региональной безопасности. Вместе мы продолжим работать во имя светлого будущего».

Душанбе, Иван Бабурин

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