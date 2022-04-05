США объявят очередные санкции против России в среду 6 апреля

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во вторник, 5 апреля, заявила, что новые санкции США против России будут объявлены 6 апреля, – сообщает РИА Новости.

На брифинге Псаки сказала: «Белый дом пока не будет анонсировать конкретные организации и должностных лиц, которые подвергнутся санкциям, но ограничительные меры будут объявлены в среду».

Кроме того, представитель Белого дома заявила, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию.

«Завтра мы объявим в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию», – сообщила пресс-секретарь американской администрации.

Также Джен Псаки сказала: «Вы можете ожидать, что они (санкции – ред.) нацелятся на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты, которыми владеет Россия, и предприятий под государственным контролем».

Вашингтон, Иван Бабурин

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