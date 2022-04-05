Генерал США порекомендовал Тайваню усвоить тактику действий Украины

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США во вторник, 5 апреля, в своем вступительном слове заявил, что Тайвань должен учесть тактику действий, которую демонстрирует Украина во время военной спецоперации России, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что Милли назвал действия на Украине «важным уроком, который нужно усвоить и который заключается в том, что собой представляет страна, находящаяся «под ружьем».

«В случае нападения каждый мужчина и каждая женщина призывного возраста получают оружие. Немного подготовки и можно очень эффективно применять это. Тайвань представляет собой очень сложный рельеф местности. Множество гор. Густонаселенная городская местность у Тайбэя. Тайваньцы могут сделать многое», – заявил американский генерал, обращаясь к Тайваню.

Марк Милли прямо заявил, что со стороны Пекина потенциал для атаки на Тайвань «должен быть выработан к 2027 году», но оговорился, что это «не то же самое, что напасть на Тайвань».

«Китай намерен коренным образом пересмотреть международный порядок в свою пользу к середине века. Они намерены стать равным США в военном плане к 2035 году. Они намерены развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году», – заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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