США признались, что обучают украинских военных

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил во вторник, 5 апреля, рассказал, что США обучают украинских военных, как использовать поставляемые в страну вооружения и военную технику, – сообщают СМИ.

Шеф Пентагона отвечая на вопрос, обучают ли США украинских военнослужащих в связи с тем, что те получают современные вооружения, сказал: «Как вы правильно заметили, часть этой техники требует подготовки. Чтобы использовать часть вооружений, вам, конечно же, нужно пройти подготовку, и мы проводим ее».

Следует отметить, что присутствующий на слушаниях в Конгрессе председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли от себя добавил, что обучение проводится не на территории Украины, а «здесь в США».

Вашингтон, Иван Бабурин

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