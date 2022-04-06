США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка

полные блокирующие санкции ввели США в отношении Сбербанка и Альфа-Банка, – сообщают СМИ со ссылко на заявление, опубликованное на сайте Белого дома.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними. При этом в администрации США сообщили, что блокирующие санкции против Сбербанка не затронули финоперации, связанные с энергетикой.

В свою очередь в пресс-службе Сбера заявили, что «введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях».

По данным Мосбиржи рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил уверенный рост.

Вашингтон, Иван Бабурин

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