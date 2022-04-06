Высокопоставленный представитель администрации США в среду, 6 апреля, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против детей президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, – сообщает РИА Новости.

В ходе телефонного брифинга представитель Белого дома сказал: «Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета Безопасности» и, отвечая на вопрос, идет ли речь о Марии Путиной и Екатерине Тихоновой, уточнил – «США ввели санкции против «дочерей Путина и Лаврова».

Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, согласно которой работающая в МГУ Екатерина Тихонова якобы приходится дочерью президенту России. Сам Путин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Вашингтон, Иван Бабурин

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