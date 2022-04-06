США заблокировали две трети банковского сектора России

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга в среду, 6 апреля, заявил, что Соединенные Штаты суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора и что российская экономика в результате санкций перестанет входить в двадцатку крупнейших, – сообщает РИА Новости.

Представитель Белого дома в ходе брифинга сказал: «Экономический шок только в этом году, по прогнозам МВФ, сведет на нет экономические достижения последних 15 лет. Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20».

Кроме того американский чиновник заявил, что США вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику и 7 апреля введут полные блокирующие санкции против российских госпредприятий.

Вашингтон, Иван Бабурин

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