В Госдуму внесен закон об ответственности журналистов за перепечатку из других СМИ недостоверной информации о ВС России

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому журналисты в России будут нести ответственность за перепечатку информации других СМИ, где содержится недостоверная информация об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом и дискредитация российской армии, – сообщает Интерфакс.

Из текста законопроекта, внесенного в Госдуму, следует, что изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.

Сейчас пункт 6 части первой этой статьи освобождает от ответственности за дословное воспроизведение сообщений, материалов и их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности. Исключение делается только для раскрытия персональных данных детей – жертв преступлений. В число исключений авторы законопроекта предлагают также включить нормы новой проектируемой статьи 56.2 закона о СМИ, где перечислены основания, по которым Генпрокуратура может отзывать свидетельство о регистрации СМИ.

Ранее в среду члены комиссии Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела РФ внесли в палату законопроект (N101646-8) с поправками в закон о СМИ и другие законодательные акты, в рамках которого предлагается наделить генпрокурора и его заместителей правом инициировать закрытие СМИ в России во внесудебном порядке. Согласно описанной в законопроекте процедуре, Генпрокуратура, выявив нарушение, направляет в Роскомнадзор требование о признании регистрации СМИ недействительной, а Роскомнадзор это требование исполняет и прекращает действие лицензии на вещание.

Сообщается, что законопроект содержит перечень оснований для такого шага: это, в том числе, дискредитация Вооруженных сил РФ, распространение недостоверной информации об их применении за рубежом, «призывов к воспрепятствованию использования» ВС РФ в целях защиты интересов РФ и др.

Отдельное основание – это применение «зеркальных мер» в отношении иностранного СМИ в России, когда другое государство препятствует деятельности российских СМИ.

Москва, Иван Бабурин

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