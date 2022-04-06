США отказываются участвовать в мероприятиях G20, если там будет Россия

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей заявила в среду, 6 апреля, заявила, что Соединенные Штаты не будут принимать участие в мероприятиях в рамках саммита G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Россия, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на слушаниях в палате представителей Йеллен сказала: «Президент Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будет Россия. США не хотят участия России в саммите».

Следует напомнить, что ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из G20, однако он указал на то, что ряд стран с этим не согласны.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»