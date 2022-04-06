Москва официально признала афганского дипломата от талибов*

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге в среду, 6 апреля, заявила, что МИД России в среду направил ноту в посольство Афганистана в Москве об официальном признании направленного талибами* дипломата Джамала Насира Гарвала в качестве временного поверенного в делах Афганистана в России, – сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

В ходе брифинга Захарова сказала: «Сегодня, 6 апреля, МИД России направил ноту в посольство Афганистана об официальном признании статуса этого афганского дипломата в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Москве. Расцениваем это как шаг на пути к возобновлению полноценных дипломатических контактов». При этом представитель российского МИДа добавила, что «об официальном признании талибского* режима в Афганистане говорить пока преждевременно».

«В феврале в Москву прибыл первый афганский дипломат, который был командирован талибским* правительством. В марте он получил аккредитацию в МИД и в конце марта МИД Афганистана информировал нас о завершении послом Афганистана в России Саидом Джавадом своей командировки и назначении Джамала Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве», – сказала также Захарова.

Следует напомнить, что еще в конце марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов*, он уже приехал в Россию.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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