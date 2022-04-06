Кремль: Россия достигнет своих целей в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 6 апреля, заявил, что Россия сможет достичь целей специальной военной операции на Украине и гарантировать безопасность своих граждан, – сообщает французский телеканал LCI.

В интервью телеканалу Дмитрий Песков о перспективах спецоперации на Украине сказал: «Мы в состоянии достичь поставленных целей и гарантировать безопасность граждан Российской Федерации».

Также представитель Кремля сказал французским журналистам, что начало специальной военной операции России на Украине ошибкой не было.

Отвечая на вопрос, не совершила ли Россия историческую ошибку, Песков сказал: «Нет, мы убеждены, что это не ошибка».

Также пресс-секретарь президента России категорически отверг версию Запада о событиях в Буче.

«Мы полностью отвергаем причастность российских солдат к таким преступлениям. Распространенные кадры являются постановочной фальсификацией», – заявил Дмитрий Песков.

Что касается возможного отказа западных стран от поставок российского газа, представитель Кремля заявил французскому телеканалу LCI , что Россия может поставлять газ в другие страны, поскольку мир гораздо шире, чем Запад.

«Мы живем под санкциями в течение длительного периода, мы к этому привыкли. Жизнь продолжается дальше, несмотря на эти санкции. Мы можем экспортировать газ в другие страны. Мир гораздо шире, чем Запад. Потребность в газе есть во всем мире», – сказал Дмитрий Песков.

Москва, Иван Бабурин

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