Китай выразил решительный протест США из-за продажи вооружений Тайваню

Решительный протест и резкое осуждение в связи с намерением США продать Тайваню вооружения на общую сумму 95 млн. долларов выразил в среду, 6 апреля, Китай и призвал американцев отказаться от этих планов.

На регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: «Продажа американских вооружений китайскому Тайваню серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа, серьезно подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая, а также наносит большой ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в районе Тайваньского пролива».

В свою очередь, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан также сегодня, 6 апреля, заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно исправить свои ошибочные действия по продаже вооружений Тайваню и прекратить играть с огнем в вопросах, связанных с Тайванем.

«Провокационные действия властей Демократической прогрессивной партии, вступивших в сговор с внешними силами для достижения «независимости Тайваня», лишь шаг за шагом толкают тайваньских соотечественников в бездну страданий», – заявил Ма Сяогуан.

Следует отметить, что по данным СМИ, управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности 5 апреля заявило, что госдепартамент одобрил сделку о продаже вооружений Тайваню, которая, в частности, предполагает обучение, предоставление услуг, технической поддержки и соответствующего оборудования для обслуживания зенитного ракетного комплекса Patriot.

Пекин, Иван Бабурин

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