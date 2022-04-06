Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с использованием отравляющих веществ

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 6 апреля, заявил, что украинской стороной готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ.

На брифинге генерал-майор Конашенков сказал следующее: «По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей».

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотных летательных аппаратов, 227 зенитных ракетных комплексов, 1987 танков и других боевых бронированных машин, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1888 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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