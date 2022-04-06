Байден: Санкции «сведут на нет 15 лет достижений» российской экономики

Президент США Джо Байден в среду, 6 апреля, заявил, что американские санкции нанесут тяжелый урон экономике России, – сообщает РИА Новости.

«Только за один год наши санкции, вероятно, уничтожат последние 15 лет достижений экономики России. Шаги, предпринятые США и их союзниками, по прогнозам, сократят ВВП России на двузначное число только в этом году», – заявил президент США.

Кроме того, Байден сообщил, что одобрил дополнительный пакет помощи Украине, подразумевающий отправку на Украину ракет Javelin.

Во время выступления на законодательной конференции NABTU 2022 американский лидер заявил: «Вчера я подписал еще один пакет помощи, который предусматривает отправку дополнительного количества ракет Javelin. Оружие и боеприпасы от США и союзников поступают на Украину каждый день», – заявил Байден.

Ранее сегодня в Пентагоне заявили, что на Украину уже отправлены первые 100 барражирующих снарядов «дроны-камикадзе» Switchblade.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»