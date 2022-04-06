США хотят «причинить «столько боли России, сколько возможно»

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен на выступлении в комитете палаты представителей в среду, 6 апреля, заявила, что при разработке санкций Соединенные Штаты хотели причинить «столько боли России, сколько возможно», – сообщают СМИ.

Во время своего выступления глава американского минфина сказала, что при разработке антироссийских санкций, которые были ужесточены сегодня, США хотели причинить «столько боли России, сколько возможно», однако позаботились, чтобы не причинить вреда американцам и партнерам США.

Йеллен также заявила, что санкции можно будет ужесточить, если США убедят американские нефтекомпании увеличить добычу.

При этом глава минфина США отметила, что полный запрет импорта нефти из России привел бы к взлету мировых цен.

«Вопрос в том, что многие страны, особенно в Европе, зависят от этого, мы бы, вероятно, увидели цены, летящие до небес, если бы ввели полный запрет на нефть», – заявила Джанет Йеллен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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