КНДР игнорирует просьбу США о переговорах

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби США в ходе брифинга в среду, 6 апреля, заявил, что Соединенные Штаты подтверждают готовность к переговорам с КНДР без предварительных условий, однако Пхеньян не соглашается, – сообщает РИА Новости.

На брифинге в Пентагоне Кирби сказал журналистам: «На фоне недавних пусков мы подтверждаем готовность провести с Пхеньяном переговоры без предварительных условий и в духе доброй воли, однако Пхеньян до сих пор не отреагировал положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты».

Следует напомнить, что ранее в КНДР вызвало резкую критику высказывание министра обороны Южной Кореи Со Ука, который на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны 1 апреля заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью точно и быстро поражать любые цели в Северной Корее.

Вашингтон, Иван Бабурин

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