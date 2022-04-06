В МИД Венгрии отчитали украинского посла

Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр в среду, 6 апреля, заявил послу Украины в Будапеште Любови Непоп о недопустимости оскорбительных высказываний, – сообщает информационное агентство MTI.

Сообщается, что украинского дипломата вызвали в венгерский МИД и указали на ряд заявлений в отношении Венгрии со стороны украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского, которые не соответствуют действительности.

«Мы ожидаем, что лидеры Украины воздержатся от очернения Венгрии и комментариев по поводу ее внутренних дел даже в эти трудные времена, в преодолении которых они все еще могут рассчитывать на помощь нашей страны», – заявил зам.министра иностранных дел Венгрии Мадьяр.

Ранее глава этого МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что «украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа».

Будапешт, Иван Бабурин

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