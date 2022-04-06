США с союзниками обсудили план давления на Россию

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в среду, 6 апреля, опубликовал письменное заявление, котором говорится, что Соединенные Штаты и их союзники в Европе на министерской встрече в Брюсселе обсудили пути усиления давления на Россию.

Как сообщает ТАСС, документ был опубликован по итогам состоявшихся в Брюсселе двух встреч министерского уровня с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Сначала переговоры прошли в формате США – Великобритания, Германия и Франция, после чего состоялась встреча с участием Энтони Блинкена и министров иностранных дел Великобритании, Германии, Италии и Франции.

В документе, обнародованном Прайсом, в пятистороннем формате стороны обсудили, «как лучше всего продолжать работать с целью изоляции Российской Федерации на международной арене, а также увеличивать давление на Кремль».

Кроме того, участники переговоров подтвердили свою «приверженность поддержке Украины и рассмотрели планы предоставления дополнительной гуманитарной и военной помощи Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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