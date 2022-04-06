В ООН рассмотрят вопрос о членстве России в Совете по правам человека

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 7 апреля, рассмотрит вопрос о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).

Сообщается, что рассмотрение вопроса о членстве России в СПЧ ООН инициировали США и ряд других стран. Следует отметить, что для положительного решения о приостановке членства в СПЧ потребуется две трети голосов членов Генассамблеи, в которой состоят 193 страны мира.

Напомним, что о намерении добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека ранее заявили США. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью NPR высказала мнение, что исключение России из состава членов СПЧ «будет символичным, поскольку РФ сделала все возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступила с поддержкой инициативы США и заявила, что «Россия не может оставаться членом правозащитного органа ООН после обнаружения массовых захоронений в Буче близ Киева».

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что эти обвинения являются «огульными и бездоказательными». По его словам, «это подлость – думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чем их обвиняют. Теперь еще есть и откровенные, преступные постановки с мирными украинцами, убитыми своими же радикалами».

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неучастие России в деятельности СПЧ ООН подорвет универсальность этой структуры.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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