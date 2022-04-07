«Большая семерка» выпустила заявление c планом по усилению давления на Россию

Лидеры стран Группы семи (G7) в четверг, 7апреля выступили с заявлением, в котором сформулировали план по усилению давления на Россию.

Страны G будут и дальше применять меры по отключению российских банков от мировой финансовой системы в связи с ситуацией вокруг Украины и проводимой в настоящее время военной операцией России.

В заявлении «Большой семерки» говорится: «Мы будем продолжать отключать российские банки от мировой финансовой системы. Мы уже значительно ухудшили финансовую систему России, нацелившись на операции с активами Центробанка и ряда других финансовых институтов. Мы будем усиливать давление [на Россию], в том числе путем введения дополнительных санкций в отношении госструктур, являющихся основным драйвером российской экономики».

План «Большой семерки» по давлению на России состоит из 7 пунктов:

1. Запрет на новые инвестиции в ключевые сектора российской экономики, включая энергетику;

2. Расширение запретов на поставки в Россию товаров и услуг, важных для ее безопасности, государства и экономики, новые ограничения на закупки товаров, экспорт которых из России важен для ее экономики;

3. Дальнейшее отключение российских банков от глобальной финансовой системы;

4. Дополнительные санкции против российских госпредприятий, выступающих драйверами российской экономики, чтобы они не могли помогать стабилизации российской экономики;

5. Новые персональные санкции против российских элит;

6. Дополнительные санкции против оборонного сектора;

7. Ускорение планов по снижению зависимости от российских энергоносителей, в том числе постепенный уход от российского угля и снижение зависимости от российской нефти.

Токио, Иван Бабурин

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