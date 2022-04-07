Итальянские и греческие депутаты возмутились фактом выступления Зеленского в их парламентах

Итальянские парламентарии отказались присутствовать на видео трансляции выступления президента Украины Владимира Зеленского, – сообщает Politico.

«Присутствовать на выступлении Зеленского неуважительно по отношению к народу Донбасса», – цитирует Politico депутата от североитальянской партии «Лига» Вито Коменчини.

«В римском парламенте сформировался солидный блок, состоящий из правых и левых сил. Его члены последовательно выступают против поставок оружия Киеву и планов правительства увеличить военные расходы. Такое положение дел вызывает напряженность в правящей коалиции премьер-министра Марио Драги», – пишет Politico.

Издание также отмечает, что итальянские политики «зачастую отказываются принимать навязанную Западом точку зрения из-за неоднозначного отношения к Североатлантическому альянсу».

Лидер крайне левой партии Sinistra Italiana Никола Фратоянни заявил: «Мы смотрим на НАТО без одобрения. Она была создана в иное историческое время, когда мир был разделен. Этого мира больше не существует, поэтому, возможно, нам нужно многое переосмыслить».

Следует отметить, что Sinistra Italiana осудила действия Москвы, но проголосовала против отправки вооружений Украине.

Ранее выступление в ходе видеоконференции Владимира Зеленского перед парламентом Греции с участием двух боевиков националистического батальона «Азов»* спровоцировало громкий скандал – депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» отказались присутствовать в это время на заседании.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»