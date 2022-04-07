НАТО расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 7 апреля, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока стран НАТО заявил, что страны – члены НАТО расширят поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, – сообщает ТАСС.

Столтенберг, в частности, сказал журналистам: «Союзники также пришли к единому мнению, что необходимо помочь странам-партнерам, в том числе Грузии и Боснии и Герцеговине укрепить обороноспособность, чтобы убедиться в их способности защитить себя».

«Помощь Грузии будет оказана в таких сферах, как ситуационная осведомленность, безопасность связи и киберпространство. Для Боснии и Герцеговины будет разработан пакет поддержки, который позволит укрепить оборонный потенциал страны», – заявил генсек стран – членов Североатлантического альянса.

Брюссель, Иван Бабурин

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