российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 апреля 2022, 18:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

НАТО расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины

Фото: штабквартира НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 7 апреля, на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД блока стран НАТО заявил, что страны – члены НАТО расширят поддержку Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины, – сообщает ТАСС.

Столтенберг, в частности, сказал журналистам: «Союзники также пришли к единому мнению, что необходимо помочь странам-партнерам, в том числе Грузии и Боснии и Герцеговине укрепить обороноспособность, чтобы убедиться в их способности защитить себя».

«Помощь Грузии будет оказана в таких сферах, как ситуационная осведомленность, безопасность связи и киберпространство. Для Боснии и Герцеговины будет разработан пакет поддержки, который позволит укрепить оборонный потенциал страны», – заявил генсек стран – членов Североатлантического альянса.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Политика,