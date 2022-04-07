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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 7 апреля 2022, 20:31 мск

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Американские сенаторы проголосовали за отказ от импорта российских энергоносителей

Фото: pixabay.com

Более половины сенаторов США проголосовали за запрет импорта энергоносителей из России на фоне событий на Украине, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в поддержку законопроекта уже высказались 55 из ста членов верхней палаты конгресса, против пока не голосовал никто.

Следует отметить, что данная инициатива дублирует указ президента США Джо Байдена, подписанный им в начале марта, согласно которому вводится запрет на импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

После голосования в сенате законопроект вернется в палату представителей для утверждения с учетом внесенных поправок.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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