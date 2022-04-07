Генассамблея ООН одобрила приостановку членства России в СПЧ

Генассамблея ООН в четверг проголосовала за то, чтобы приостановить членство России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).
На Генассамблее по итогам подсчета голосов объявили: «Резолюция одобрена». За резолюцию проголосовали 93 страны, против – 24, 58 воздержались.
Отметим, что проект резолюции подготовила группа западных стран, среди которых США, Украина, Латвия.
Согласно тексту документа, Генассамблея «постановляет приостановить права членства России в Совете ООН по правам человека. Генеральная ассамблея может в случае необходимости вопрос пересмотреть».
«После принятия резолюции Россия сохраняет место в СПЧ, но лишается права голоса и возможности выступления», – пояснили в офисе председателя главного представительного органа Организации Абдуллы Шахида, – сообщает РИА Новости.
Нью-Йорк, Иван Бабурин
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