Пентагон опасается, что Китай и Россия изменят мировой порядок

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в четверг, 7 апреля, заявил, что Китай и Российская Федерация имеют значительный военный потенциал и стремятся изменить основанный на правилах мировой порядок, – сообщает телеканал CNN.

«Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и вероятность серьезного международного конфликта между великими державами увеличивается, а не уменьшается», – заявил генерал Милли.

Как отмечает телеканал, такую оценку ситуации Марк Милли дал, когда просил у Конгресса увеличить финансирование министерства обороны.

Милли также заявил, что «вторжение России на Украину угрожает не только европейскому миру и стабильности, но и глобальному миру и стабильности, за защиту которых с таким упорством боролись мои родители и целое поколение американцев».

Следует отметить, что недостаток финансирования в Пентагоне, который запрашивал 773 миллиарда долларов на 2023 финансовый год, объясняется самой высокой за последние 40 лет инфляцией.

Вашингтон, Иван Бабурин

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