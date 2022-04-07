Пентагон опасается, что Китай и Россия изменят мировой порядок

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в четверг, 7 апреля, заявил, что Китай и Российская Федерация имеют значительный военный потенциал и стремятся изменить основанный на правилах мировой порядок, – сообщает телеканал CNN.
«Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и вероятность серьезного международного конфликта между великими державами увеличивается, а не уменьшается», – заявил генерал Милли.
Как отмечает телеканал, такую оценку ситуации Марк Милли дал, когда просил у Конгресса увеличить финансирование министерства обороны.
Милли также заявил, что «вторжение России на Украину угрожает не только европейскому миру и стабильности, но и глобальному миру и стабильности, за защиту которых с таким упорством боролись мои родители и целое поколение американцев».
Следует отметить, что недостаток финансирования в Пентагоне, который запрашивал 773 миллиарда долларов на 2023 финансовый год, объясняется самой высокой за последние 40 лет инфляцией.
Вашингтон, Иван Бабурин
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