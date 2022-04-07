Россия сегодня досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в четверг, 7 апреля, заявил, что Россия сегодня досрочно прекратит свои полномочия в Совете по правам человека (СПЧ) ООН, – сообщают СМИ.

«Я уполномочен сделать следующее заявление: Россия приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», – заявил Кузьмин.

Также российский дипломат сказал: «Россия считает резолюцию Генассамблеи ООН о приостановке участия в СПЧ неправомерным и политически мотивированным шагом. СПЧ ООН монополизирован одной группой стран, использующих его в своих целях».

При этом зампостпреда РФ при ООН, сообщил, что решение России досрочно прекратить членство в СПЧ не является отступлением от своих международных обязательств в правозащитной сфере.

«Россия продолжит вносить вклад в диалог по правам человека и в выработку решений в интересах всех групп государств», – сказал Геннадий Кузьмин

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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