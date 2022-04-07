Кремль: Операция на Украине достигнет своих целей в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что спецоперация России на территории Украины достигнет своих целей в обозримом будущем, – сообщает британский телеканал Sky News.
В интервью телеканалу Песков заявил: «Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями».
Также официальный представитель Кремля сказал, что верит, что «операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, насколько они будут готовы пойти на условия России».
Кроме того Песков заявил: «Мы заинтересованы в по-настоящему объективном расследовании возможных преступлений. Мы хотим понять, каковы могут быть форматы такого расследования».
На вопрос Sky News о том, допустима ли такая работа в Международном уголовном суде, Песков напомнил, что Россия не участвует в его деятельности.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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