Подразделения ВСУ и националистических батальонов Украины при отступлении бросают современные образцы вооружения натовского производства, – сообщили в минобороны России.

Кроме того, в российском военном ведомстве рассказали, что предприятие ОПК Украины Изюмский приборостроительный завод выпускало оптические приборы для бронетехники, которые были разработаны по стандартам НАТО.

«На территории завода были обнаружены документация, чертежи и журналы, в которых отражена причастность стран НАТО к проектам по разработке агрегатов и частей новых образцов вооружения и военной техники ВСУ», – сообщили в российском минобороны.

Также в министерстве рассказали, что «на территории Изюмского приборостроительного завода были обнаружены оставленные при отступлении формированиями киевского режима образцы вооружения западного производства: переносные зенитные ракетные комплексы «Stinger», различные противотанковые системы».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1902 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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