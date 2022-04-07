США закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов заявил, что США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по вопросам кибербезопасности, – сообщает Российская газета.

В интервью изданию Храмов сказал: «Белый дом уведомил нас о том, что в одностороннем порядке выходит из переговорного процесса и закрывает канал связи».

Как позднее сообщили РИА Новости, в госдепе США подтвердили, что работа двустороннего канала с Россией по кибербезопасности остановлена из-за операции на Украине.

Москва, Иван Бабурин

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