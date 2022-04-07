Шеф Пентагона пожаловался, что не может связаться с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 7 апреля заявил, что с середины февраля минобороны России «не вступает в контакты с Пентагоном», – сообщает The Washington Examiner.

Остин заявил, что разочарован отсутствием контактов с российской стороной, но при этом сказал, что Вашингтон не оставит попытки продолжить сотрудничество с Москвой



«Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога с середины февраля. Это было не очень успешно, потому что русские не отреагировали», – сказал шеф Пентагона.



Ллойд Остин уточнил, что они «часто обращались к министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, однако ответа не последовало».

Вашингтон, Иван Бабурин

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