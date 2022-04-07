Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций

Представительство председательствующей в Евросоюзе Франции в четверг, 7 апреля, выпустило заявление делегации постоянных представителей стран-членов ЕС, в котором говорится о согласовании пятого пакета антироссийских санкций.

В заявлении представительства Франции ЕС, опубликованном в Twitter, говорится: «Постпреды согласовали новый пакет санкций в контексте российской агрессии против Украины».

Сообщается также, что для окончательного оформления санкций будет запущена техническая письменная процедура утверждения. Как ожидается, санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС в пятницу, после чего они вступят в силу.

В свою очередь, телеканал BFM TV сообщает, что послы стран Евросоюза в четверг, 7 апреля, согласовали пятый пакет санкций против России, который включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля.

Как сообщает телеканал, импорт российского угля в ЕС составляет 45% от общего объема поставок.



Кроме того, сообщается, что пятый пакет санкций против России предусматривает замораживание счетов российских банков, запрет экспорта высокотехнологичных товаров, а также запрет на заход в порты Евросоюза судов под российским флагом. В новый пакет также включены бизнесмены, журналисты и военные.

Брюссель, Иван Бабурин

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