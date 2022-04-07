Марин Ле Пен обещает заменить ЕС альянсом суверенных наций

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на предвыборном митинге в Перпиньяне на юге Франции в четверг, 7 апреля, заявила, что в случае избрания ее президентом Франции готова реформировать ЕС, заменив его альянсом наций, – сообщает ТАСС.

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» заявила: «Мы реформируем Евросоюз, чтобы заменить его альянсом европейских наций, который состоял бы из союзников, и Европа только этого и ждет. Это будет европейское сотрудничество, основанное на праве народов, уважении государств и суверенитета наций».

Ле Пен также пообещала в случае избрания изменить экономическую модель Франции, добиться создания новых рабочих мест и увеличения благосостояния страны. Она заявила о намерении «сделать французов главными акционерами дома под названием «Франция».

По словам кандидата в президенты, Франции необходимо укреплять свою энергетическую, промышленную, научную, медицинскую и продовольственную независимость.

Париж, Иван Бабурин

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