МИД КНР: США играют с огнем, пытаясь поставить знак равенства между тайваньским и украинским вопросами

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге для прессы в четверг, 7 апреля, заявил, что США и Тайвань вступили в сговор, пытаясь поставить знак равенства между тайваньским и украинским вопросами, – сообщает Синьхуа.

Чжао Лицзянь заявил: «Это попытка сбить с толку общественное мнение и ловить рыбу в мутной воде. Такая попытка является игрой с огнем, в которой играющие неизбежно подожгут самих себя».

Представитель китайского МИДа подчеркнул, что «в мире существует только один Китай и Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Тайваньский вопрос – это вопрос, оставшийся нерешенным после окончания гражданской войны в Китае. Выбор способа разрешения данного вопроса является внутренним делом Китая, и ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в него».

Такая реакция МИД КНР последовала после того, как 6 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если материковая часть Китая «вторгнется» на Тайвань, то у США есть возможность и решимость принять санкционные меры, аналогичные тем, что были приняты против России, развернувшей военную операцию в Украине.

В тот же день первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сказала, что Китаю следует извлечь уроки из скоординированного ответа Запада на российско-украинский конфликт и что любые попытки завладеть Тайванем при помощи военной силы неприемлемы.

Пекин, Иван Бабурин

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