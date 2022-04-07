Латвия заменила День Победы Днем памяти украинских военных

Сейм Латвии принял закон, по которому 9 мая 2022 года объявлено Днем памяти мирных жителей и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на Украине, – сообщается на сайте парламента республики.

На сайте латвийского сейма сообщается, что 9 мая буду запрещены праздничные мероприятия и фейерверки, будут подняты траурные флаги Латвии и Украины. Помимо этого, власти запретили использовать символ «Z».

Кроме того, власти Латвии, отменяют массовые праздничные мероприятия. Разрешат только митинги, шествия или пикеты в память погибших. 9 и 10 мая запрещены фейерверки, нарушителей привлекут к ответственности. Закон будет действовать до 11 мая этого года.



Следует напомнить, что латвийский парламент 31 марта принял поправки к закону «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий», который фактически запрещает празднование 9 Мая. Согласно поправкам, запрещается проводить мероприятия 200 метров от любого памятника советской армии, включая памятник Освободителям Риги в Пардаугаве.

Рига, Иван Бабурин

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