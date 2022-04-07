В МИД Германии направлена нота протеста

Посольство России в ФРГ направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов в Трептов-парке, – сообщается на сайте дипмиссии.

В российском посольстве заявили: «До глубины души возмущены вопиющим актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке 7 апреля. Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России «установить все обстоятельства осквернения мемориала в рамках расследования уголовного дела».

Также в сообщении Следкома говорится, что Бастрыкин поручил принять все необходимые меры для установления личностей виновников происшествия.

Мемориал в берлинском Трептов-парке в ночь на четверг, 7 апреля, был исписан граффити антироссийского содержания, свастиками и символом «Z».

Берлин, Иван Бабурин

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