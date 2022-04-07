российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 апреля 2022, 02:53 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США считает, что России не место в СПЧ

Фото: УНIАН

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в четверг, 7 апреля, заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) закономерна, – сообщает РИА Новости.

Госсекретарь, в частности, сказал: «В свете событий вокруг Украины России не место в организации, чьей главной целью является продвижение уважения прав человека. Сегодня ошибка была исправлена».

Ранее в этот день, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие России в СПЧ ООН. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,