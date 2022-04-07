США считает, что России не место в СПЧ

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен в четверг, 7 апреля, заявил, что приостановка членства России в Совете ООН по правам человека (СПЧ) закономерна, – сообщает РИА Новости.

Госсекретарь, в частности, сказал: «В свете событий вокруг Украины России не место в организации, чьей главной целью является продвижение уважения прав человека. Сегодня ошибка была исправлена».

Ранее в этот день, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие России в СПЧ ООН. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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