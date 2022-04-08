Москва высылает 45 польских дипломатов

МИД России в пятницу, 8 апреля, подтвердил высылку 45 польских дипломатов в качестве ответной меры, они должны покинуть Россию до конца дня 13 апреля.

Кроме того, польскому послу выражен решительный протест по поводу объявления российских дипломатов persona non grata.

Сообщается также, что МИД России в пятницу, 8 апреля, вызвал к себе посла Кшиштофа Краевского и выразил ему решительный протест по поводу необоснованной высылки 45 сотрудников российских загранучреждений в Польше.

«Москва расценивает такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения, и ответственность за это полностью лежит на польской стороне», – заявили в российском МИДе.

В релизе, обнародованном российским внешнеполитическим ведомством, говорится: «В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России».

Москва, Иван Бабурин

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