Ле Пен выступила против сближения России и Китая

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в пятницу, 8 апреля, заявила, что в интересах Франции не допустить сближения России с Китаем, – сообщает информационного канал France info.

В эфире France info Ле Пен заявила: «В интересах Франции – не допустить того, чтобы Россия бросилась в объятия к Китаю. В интересах Франции – сделать так, чтобы Россия, самая большая страна в мире, не сблизилась с Китаем, самой многонаселенной страной мира. Это стало бы большой проблемой для Франции», – сказала Ле Пен в эфире.

«Необходимо сблизить Россию и Европу», – заявила Ле Пен.

Кроме того кандидат в президенты Франции заявила, что выступает против санкций в отношении сырья из России, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля.

«Я согласна с санкциями, в том числе против олигархов. Единственное, чего я не хочу, – это санкции против сырья, которые будут иметь тяжелые последствия для французов и остального мира. Я против всего того, что спровоцирует рост платежей для французов. Мой приоритет – это французы и их покупательная способность», – сказала Ле Пен журналистам.

Напомним, что первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.

Париж, Иван Бабурин

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