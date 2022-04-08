В СВР назвали провокацией слова главы британской MI6 об убийстве российскими военными мирных украинцев

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов в пятницу, 8 апреля назвал провокацией слова главы службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричарда Мура о причастности России к убийствам гражданских лиц на Украине, – сообщается в распространенном комментарии руководителя пресс-бюро СВР.

Сергей Иванов обратил внимание на публикации главы MI6 Ричарда Мура в Twitter, где тот утверждает, что Лондон владел информацией о «планах вторжения РФ с внесудебными казнями, проводимыми военными и разведывательными службами».

Руководитель пресс-бюро СВР также обратил внимание на комментарии на странице главы MI6, где пользователи задают вопрос – «почему Мур молчал, если владел такой информацией».

«Вот так, мистер Мур, ваши подписчики со всего мира оценивают ваши действия. Или, может быть, вы молчали, потому что не только знали, но и принимали участие в разработке этой циничной провокационной акции, чтобы обвинить российских миротворцев в столь тяжком грехе», – заявил Сергей Иваноы.

Следует напомнить, что в минобороны России еще 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области.

Москва, Иван Бабурин

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