Военную технику на сотни миллионов долларов поставила Чехия Украине

Чешская республика в течение нескольких недель поставили Украине танков, боевых машин пехоты, гаубиц и ракетных систем залпового огня на сотни миллионы долларов, – сообщает Reuters со ссылкой на источники в минобороны Чехии.

По данным источников агентства, недавно Прага отправила Киеву партию из пяти танков Т-72 и пять БМП-1, отметив, что это не первые поставки военной техники на Украину.

«В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику, – я говорю это в общих чертах, но по определению ясно, – это танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня. То, что ушло из Чехии, исчисляется сотнями миллионов долларов», – сообщил один из источников Reuters.

Прага, Иван Бабурин

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