Министерство иностранных дел России в пятницу, 8 апреля распространило заявление, в котором говорится, что доказательства вины ВСУ в ударе ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске налицо. «Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач российской спецоперации», – сообщили в МИД России.

«Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности», – говорится в заявлении МИД РФ.

В российском МИДе также заявили следующее: «Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP. Доказательства вины ВСУ налицо – именно на их вооружении стоят и используются ракеты «Точка-У», обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

«Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий», – говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Москва, Иван Бабурин

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